انتشال جثمان شاب غرق في نهر النيل بجوار خزان إسنا بالأقصر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل، وذلك بمنطقة بجوار خزان إسنا جنوب المحافظة، بعد عمليات بحث استمرت يوما كاملا منذ الإبلاغ عن الواقعة.

وتبين أن الشاب يدعى “ يوسف علي محمد” ويبلغ من العمر 35 عامًا، حيث تعرض للغرق أثناء تواجده بمياه النيل في المنطقة ، ما أدى إلى وفاته غرقا.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بفرق الغواصين، حيث جرى تمشيط المنطقة حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله من المياه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسباب وملابسات الغرق.