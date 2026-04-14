جامعة الأقصر تعزز الوعي بالحفاظ على الآثار بندوة "تطور العمارة لدى المصري القديم"

نظّمت جامعة الأقصر ندوة توعوية بعنوان "تطور العمارة لدى المصري القديم"، وذلك ضمن مبادرة "من اللمس إلى التلف".

وأُقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور عز عربي عرابي وكيل كلية الآثار لشئون البيئة وتنمية المجتمع، وبتنسيق الدكتورة هناء حامد، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي الأثري وتعزيز ثقافة الحفاظ على التراث.

وتناولت الندوة تطور العمارة لدى المصري القديم، بدءًا من حياة الترحال، مرورًا باستخدام الخامات النباتية، وصولًا إلى الاعتماد على الأحجار وبناء الأهرامات، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية وتقدمها عبر العصور.

وكما ركزت على أهمية الحفاظ على الآثار، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء زيارة المواقع الأثرية، لتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تلفها.

وأُقيمت الفعالية بمدرسة الضبعية الإعدادية بنات، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الطالبات، وتم فتح باب الحوار والمناقشة للإجابة عن تساؤلاتهن.

ومن جانبها، أكدت رئيس الجامعة على أهمية هذه المبادرات في رفع وعي الطلاب بمختلف المراحل العمرية، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الحضارية، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية متميزة.



وقد أشرفت على تنفيذ الفعالية الأستاذة هدى محمود مرتضى.