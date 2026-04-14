إلهام أبو الفتح
رفع 140 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، وتحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة، بتكثيف جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات على مستوى أحياء مدينة الأقصر.

وشملت الحملات تنفيذ حملة نظافة شاملة بشارع المركز الحضري للمرأة وتمشيط شارع الدائري النجع الطويل وشارع الحزام الأخضر، كما تضمنت الأعمال غسيل ونظافة أرصفة شارع العوامية بدءًا من ميدان مفتاح الحياة حتى مسجد النصر بالوردية الثانية، كما تم غسيل ونظافة شارع كورنيش النيل حتى بداية شارع خالد بن الوليد.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ حملة نظافة وغسيل الكورنيش ورفع الصناديق بالوردية الليلية، كما تضمنت الأعمال تنفيذ حملات نظافة بكورنيش النيل والممشى السياحي استهدفت كذلك أسفل الأرصفة ورفع بعض المخلفات داخل أحواض الممشي السياحي.

 كما تضمنت الأعمال تنفيذ حملة نظافة بمحيط سوق الخضار، كما تم تنفيذ حملة نظافة بطريق المطار الرئيسي وأعلى الجزيرة الوسطي.

 كما تم تنفيذ حملة نظافة بطريق كمين يسي لرفع مخلفات القصب بدءًا من كمين العماري وحتى كمين يسي بالوردية المسائية، فضلاً عن ترميم مدخل الشيراتون بالانترلوك، وترميم الأرصفة وبلاط الإنترلوك بشارع الهيلتون وشارع مدخل الشونة، وتنفيذ حملة نظافة بطريق مدخل منشأة العماري والجزيرة والوسطى بدءًا من ميدان النافورة وحتي الوحدة الصحية بطول ٢ كيلو متر تقريبا. 

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم رفع حوالي 140 طن قمامة وأتربة وتراكمات، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع المخلفات والقمامة من مختلف المناطق، مع استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة بجميع القطاعات، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على التلوث البصري، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإعادة الوجه الحضاري اللائق بمدينة الأقصر.

على صعيد آخر قام رئيس مدينة الأقصر، بتوجيه أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات من أمام أحد المحلات بشارع كورنيش النيل بمنطقة حي جنوب مدينة الأقصر، وذلك لقيامه بالتعدى على الرصيف العام ونشر الضوضاء بإستخدام مكبرات الصوت مما يعوق حركة المارة. 

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات الموجودة أمام المحل لفتح الطريق أمام حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالشارع وإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري .

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس مدينة الأقصر على استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحقق الانضباط العام ويضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

