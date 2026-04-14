الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
الفضة تقفز 1.42% .. وتغلق فجوة التسعير محليًا مع صعود عالمي 4.3%

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الفضة في السوق المحلي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في حركة تعكس إعادة تسعير سريعة ومتوازنة بالتوازي مع الصعود القوي في الأسعار العالمية، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 1.42%، بما يعادل 1.87 جنيه، ليصعد من 132.06 جنيه إلى 133.93 جنيه.
 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من إعادة التوازن السعري السريع، مدفوعًا بالقفزة التي سجلتها الأونصة عالميًا، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية.
 

وأضاف أن الفضة نجحت في إغلاق الفجوة السعرية بالكامل تقريبًا، التي انتقلت من 2.25% إلى -0.03%، وهو ما يعكس مرونة أكبر في آليات التسعير بالسوق المحلي، وقدرة أسرع على التكيف مع التحركات العالمية مقارنة بالفترات السابقة.
 

وأوضح أن سعر جرام الفضة عيار 999 تحرك من 132.06 جنيه إلى 133.93 جنيه، بزيادة قدرها 1.87 جنيه، بالتزامن مع صعود أونصة الفضة عالميًا من 75.59 دولارًا إلى 79.41 دولارًا بنسبة 4.3% خلال يومين، ما وفر دعمًا مباشرًا للأسعار المحلية.
وأشار إلى أن تحسن الطلب المحلي، إلى جانب التراجع الطفيف في سعر الدولار، ساهم في دعم هذا الأداء، لافتًا إلى أن السوق بات أكثر ارتباطًا بالتحركات العالمية، مع تقلص الفجوات السعرية التي كانت أكثر اتساعًا خلال فترات سابقة.
 

وعن التوقعات، أوضح أن السوق المحلي يتحرك حاليًا في نطاق صاعد معتدل يتسم بالتذبذب، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين عالميًا تجاه المعادن الثمينة، مع ترقب التطورات الجيوسياسية والقرارات النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، والتي قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار.
 

وعلى الصعيد العالمي، واصلت الفضة مكاسبها مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية أضعفت العملة، إلى جانب استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم.
ورغم استمرار التضخم الأمريكي عند مستوى 3.3% سنويًا، فإن تراجع المخاوف بشأن تسارعه عزز من شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة، ما دعم موجة الصعود الأخيرة.

