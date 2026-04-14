قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء هدفين للدراويش .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والكهرباء
استغل طفلًا وقفز بالترعة .. حيلة ديلر العياط للهرب من دورية الشرطة
مصر تبحث مع فيزا العالمية تحويل القاهرة لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
سلوت يبرر قراراته أمام باريس سان جيرمان : نحتاج للأهداف .. وصلاح على الدكة خيار فني
هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب
محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الإعدادية وصفوف النقل
سفير إسرائيل في واشنطن عن مفاوضات لبنان : محادثات ممتازة
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم إدارة الموارد المائية
الفضة تقفز 1.42% .. وتغلق فجوة التسعير محليًا مع صعود عالمي 4.3%
رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر
أحمد موسى يكشف استعدادات مصر لمواجهة الأزمات العالمية وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تذبذب الكهرباء داخل منزلك .. اعرف الأسباب والحلول

وفاء نور الدين

تذبذب الكهرباء من المشاكل الشائعة التي تواجه كتير من البيوت، ويظهر في صورة ضعف إضاءة، فصل أجهزة، صوت في الموتور، أو حتى تلف بعض الأجهزة،  فإذا رأيت وميضاً متكرراً في الإضاءة أو سمعت صوت "زنة" في اللوحة، لا تتردد في إستدعاء فني محترف فوراً. 

أسباب تذبذب التيار 

 نستعرض في هذا التقرير أسباب تذبذب التيار كما وصحها قسم   العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة وهي.. 

- زيادة الأحمال الكهربائية


عند تشغيل  أجهزة كثيره في نفس الوقت (تكييف + سخان + غسالة + ميكروويف)، الشبكة الداخلية للمنزل  تتعرض للضغط، وهذا  يؤدي لإنخفاض أو تذبذب الجهد.

والحل هو توزيع الأحمال، وعدم تشغيل كل الأجهزة الثقيلة في وقت واحد.

- ضعف أو تلف الأسلاك الداخلية


الأسلاك القديمة أو ذات مقطع صغير لا  تتحمل الأحمال الحديثة، وهذا يؤدي لسخونة وهبوط في الجهد.

والحل هو مراجعة التوصيلات وإستبدال الأسلاك التالفة بأسلاك مناسبة للأحمال.

- مشاكل في العداد أو التوصيلات الخارجية
أحيانًا يكون السبب خارج المنزل، مثل  ضعف في كابل التغذية الرئيسي أو مشكلة في العداد نفسه.

والحل هو التواصل مع شركة الكهرباء لفحص الخط الرئيسي والعداد.

- عدم وجود تأريض (أرضي) جيد


غياب التأريض السليم ممكن يسبب عدم إستقرار في التيار ويؤثر على كفاءة الأجهزة.
والحل هو  التأكد من وجود نظام تأريض مطابق للمواصفات.

- أعطال في اللوحة الكهربائية (الطبلون)
القواطع التالفة أو الرديئة تسبب ضعف توصيل أو فصل متكرر.
والحل هو فحص القواطع واستبدال أي جزء غير سليم.

- أجهزة كهربائية تالفة داخل المنزل


أحيانًا جهاز واحد به مشكلة (مثل  موتور تكييف أو ثلاجة) يؤثر على الشبكة كلها.
والحل هو فصل الأجهزة واحدًا تلو الآخر لمعرفة مصدر المشكلة.

- ارتخاء الوصلات (Loose Connections)


مجرد مسمار "سائب" في  (فيشة) أو داخل لوحة المفاتيح ممكن يسبب شرارة غير مرئية تؤدي لتذبذب الإضاءة وسخونة الأسلاك، وهذا  من أخطر أسباب الحرائق.

والحل هو مراجعة وتربيط جميع المسامير والوصلات داخل الفيش ولوحة القواطع الرئيسية بشكل دوري لضمان إحكام التوصيل.

-تذبذب في الشبكة العمومية


أحياناً يكون السبب "خارجي" تماماً، نتيجة تهالك المحول الرئيسي للمنطقة أو وجود أعمال صيانة غير مستقرة في الحي.

والحل يكمن في التواصل مع الجيران للتأكد إذا كانت المشكلة عامة، وتقديم شكوى جماعية لشركة الكهرباء لسرعة فحص المحول المغذي للمنطقة.

- مخاطر تذبذب الكهرباء

-تلف الأجهزة الكهربائية
-إحتراق كروت العدادات مسبقة الدفع
-إرتفاع فاتورة الكهرباء
-خطر حدوث ماس كهربائي

 نصائح مهمة لحماية منزلك

- تركيب مثبت جهد (Stabilizer)
- إستخدام منظمات تيار للأجهزة الحساسة
- عمل صيانة دورية للوحة الكهربائية
- التأكد من جودة الأسلاك والتوصيلات​

عداد الكهرباء تذبذب التيار الكهربائي الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد