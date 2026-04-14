الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية تنص على تعديل و تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه حتى الآن تقرر الإلتزام بـ موعد امتحانات الترم الثاني 2026  المعلن رسمياً في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

 امتحانات الترم الثاني 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم وضع امتحانات الترم الثاني 2026 من داخل مناهج وكتب الوزارة التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، مع التأكيد على الابتعاد عن الأسئلة التي تحمل طابعا خلافيا في السياسة أو الدين .

