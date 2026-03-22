السكتيوي مديرا فنيا لمنتخب عمان خلفًا لـ كيروش

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين المغربي طارق السكتيوي مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من تأكيد الاتحاد انفصاله عن كيروش، البالغ من العمر 73 عامًا، بالتراضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن كيروش استقال بسبب عدم الاستقرار الإقليمي المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

تولى كيروش تدريب المنتخب العُماني في يوليو 2025 بعقد لمدة عام واحد، وقاده في 11 مباراة، فاز في ثلاث منها، وتعادل في خمس، وخسر ثلاثًا.

وخلال فترة تدريبه، خرج المنتخب العُماني من كأس العرب من دور المجموعات، وفشل في التأهل لكأس العالم 2026 بعد خسارته في الملحق الآسيوي في أكتوبر الماضي.

قاد سيكتوي، البالغ من العمر 48 عامًا، المنتخب المغربي الأول للفوز بلقب كأس العرب في قطر في ديسمبر الماضي، كما قاد المنتخب الأولمبي للفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ولم يكشف الاتحاد العماني لكرة القدم عن تفاصيل عقده. ويستعد المنتخب العماني حاليًا لكأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.