استغل طفلًا وقفز بالترعة .. حيلة ديلر العياط للهرب من دورية الشرطة
مصر تبحث مع فيزا العالمية تحويل القاهرة لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
سلوت يبرر قراراته أمام باريس سان جيرمان : نحتاج للأهداف .. وصلاح على الدكة خيار فني
هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب
محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الإعدادية وصفوف النقل
سفير إسرائيل في واشنطن عن مفاوضات لبنان : محادثات ممتازة
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم إدارة الموارد المائية
الفضة تقفز 1.42% .. وتغلق فجوة التسعير محليًا مع صعود عالمي 4.3%
رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر
أحمد موسى يكشف استعدادات مصر لمواجهة الأزمات العالمية وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز
تذبذب الكهرباء داخل منزلك .. اعرف الأسباب والحلول
أكد الإعلامي أحمد موسى أن كل دولة هذه الأيام تتحدث عن مخزونها الاستراتيجي من النفط في ظل الأزمة التي تضرب العالم، موضحًا أن رؤية الرئيس السيسي كانت مبكرة، وأنه في عام 2014 كان هناك «المشروع القومي للصوامع»، حيث كان حجم القمح مليونًا و400 ألف طن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا المشروع يمكن من خلاله تخزين 3.4 مليون طن من القمح، وفي عام 2030 سيكون لدينا صوامع تخزن 6 ملايين طن من القمح.

وأضاف أن الصين لديها مليار برميل نفط، وهذا لا يكفيها شهرًا، وأنها بدأت التوجه إلى مناطق أخرى للحصول على النفط، وحصلت من روسيا على 10 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات لجميع أجهزة الدولة بالتزود من المستودعات، وأنه في كل مكان في مصر توجد مستودعات ضخمة، كما توجد في الموانئ المصرية صوامع تستوعب 500 ألف طن من القمح المستورد.

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية استراتيجية، وأن الرئيس السيسي اجتمع منذ يومين برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لتوفير كل احتياجات المواطن، وسيتم افتتاح مركز «سفنكس» لتداول المحاصيل على مساحة 600 فدان، ويتم إنشاؤه بواسطة جهاز «مستقبل مصر»، بطاقة تصل إلى 20 مليون طن من المنتجات والسلع والخضراوات والفاكهة واللحوم، التي سيتم تداولها داخل المركز.

وتابع: «لدينا مستودعات ضخمة للأدوية حاليًا في مصر، ودول العالم لم تكن مستعدة لما يحدث بسبب إغلاق مضيق هرمز، وترامب أكد أن أمريكا هي من تبيع البترول للعالم، كما أكد أن إنتاج أمريكا أكبر من روسيا والسعودية معًا».

ولفت إلى أن العقوبات على إيران ستعود بنهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تقفز أسعار البترول إذا أُغلق مضيق هرمز لمدة أسبوع آخر، مشيرًا إلى عقد اجتماع أوروبي يوم الجمعة لمناقشة أزمة المضيق وحرية الملاحة فيه.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

غزل المحلة

للعام الثاني .. غزل المحلة تكرّم الأيتام المتفوقين في يوم الوفاء بالغربية الأزهرية

الزمالك

عصام الشوالي معلقا على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.. تفاصيل

برشلونة وأتلتيكو

قمة الحسم في دوري الأبطال .. تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد

بالصور

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

المزيد