يعمل في صمت.. أحمد موسى يوجه رسالة موثرة إلى حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية

‏وجه الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج على مسؤليتي المذاع على صدى البلد، رسالة مؤثرة إلى الناقد الرياضي حسن الـمستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتب موسى ، عبر حسابه الشخصي اكس : العزيز الغالي المحترم والأستاذ والمعلم الكبير فى صاحبة الجلالة ‏حسن المستكاوي .. ‏عند دخولي الأهرام تعرفت على ناقدنا الكبير نجيب المستكاوي ، وبعد رحيله كان العزيز حسن والذي تربطني به علاقة ممتدة طوال ٤٠ عاما ، شخصية محبوبة من الجميع يعمل بصمت ويحلل وينتقد بهدوء ويحقق إنفرادات طوال تاريخه المهني .

‏حسن المستكاوي ليس مجرد ناقد رياضي بل مدرسة أسسها الراحل نجيب المستكاوي، واستمر نجله المتميز والنابه والخلوق فى الحفاظ على هذه المدرسة والتي تميزت بها صحيفة الأهرام .. ‏دعواتي وكل المحبين بالشفاء للخلوق والغالي والحبيب والأخ حسن المستكاوي .

‏وأضاف موسى: تابعت حالته الصحية منذ أمس .. ‏كل الأمنيات بعودتك لبيتك وعائلتك ومحبيك بالسلامة وتمتعنا من جديد .



وفي وقت سابق حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من محبيه وتلاميذه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود سريعًا لمواصلة عطائه وإسهاماته المتميزة في الساحة الرياضية والإعلامية".