أحمد شوبير يكشف الحالة الصحية لـ حسن المستكاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي، بعد خضوعه لجراحة عاجلة خلال الساعات الماضية.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن المستكاوي كان قد شعر بإجهاد خلال الفترة الأخيرة، وأجرى فحوصات طبية جاءت نتائجها مطمئنة في البداية.



وأضاف أنه التقى به قبل نحو أسبوع في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولاحظ عليه علامات الإرهاق، قبل أن يحصل على إجازة ويتوجه إلى العين السخنة لقضائها مع أسرته، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة.



وأشار إلى أنه تم نقله إلى أحد مستشفيات السويس، حيث أوصى الأطباء بسرعة التدخل الجراحي، قبل تحويله إلى مستشفى كبير في القاهرة، بعدما تبين إصابته بنزيف في المخ.



وأكد شوبير أن المستكاوي خضع لعمليتين جراحيتين، وأن حالته الصحية ما زالت غير مستقرة حتى الآن، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.