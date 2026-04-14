لميس الحديدي توجه رسالة موثرة لـ حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة مؤثرة إلي الناقد الرياضي حسن الـمستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتبت لميس من خلال حسابها الشخصي اكس: "رساله إلى صديقى حسن المستكاوى

‏عزيزى المستكاوى الصغير.. ‏طبعا لأن الكبير كان الوالد الاستاذ نجيب وما ادراك من كان الاستاذ نجيب عمدة الرياضه فى مصر.. ولأن الشبل من ذاك الأسد فقد خلفه الإبن حسن نفس العشق والإخلاص لمهنة الصحافه الرياضية و لكن بتطور و حداثة ودراسة جعلته مع السنوات ايضا اهم ناقد رياضى فى مصر.

وتابعت: “عزيزى و صديقى حسن المستكاوي، قوم يا عم حسن بقى وبلاش تقلقنا عليك فأنت الرفيق و الصديق.. الاهلاوى العظيم الذى لم يكن متعصبا يوما، الناقد المحترف المثقف الذى يتابع السياسة و يناقشنى فيها كما يتابع الكرة.. قوم يا استاذ حسن علشان نفتكر أيامنا فى مجلة ”كل الناس" حيث كانت بداياتى وكنت انت حينها من اهم كتاب الأهرام ورافقتنا ايضا زوجتك العزيزه الكاتبه الصحفيه جيهان مصطفى، قوم يا استاذ حسن فكثير مازال فى انتظارك.. انت شايف حال الكورة وانت كثيرا ما تكلمت عن حلول لأزماتها.. والحقيقة اننى لم اكن اجرى اى حوار رياضى إلا بعد استشارة حسن المستكاوى الذى استأنس دائماً برأيه فحسن المستكاوى ليس مجرد ناقد رياضى لكنه صحفى اولاً، صوت مستقل يندر وجوده حاليا - فى زمنٍ ارتبكت فيه المعايير- يحترم نفسه والمهنة ويعرف ان البقاء دائماً للقيمة مهما اختلطت الأوراق.

واختتمت لميس الحديدي، منشورها قائلة: "قوم يا استاذ حسن و ما تقلقناش عليك ارجوك ، كلنا بندعيلك و بنحبك و تلاميذك مازالوا فى انتظارك".