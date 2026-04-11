فرج عامر: كيروش الحل الأمثل لعودة الأهلي لطريق البطولات

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي بحاجة للتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرًا إلى أنه المدرب القادر على إعادة الفريق لطريق الانتصارات بشكل سريع".

وأوضح فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك" أن كيروش يمتلك خبرة كبيرة بالكرة المصرية ومعرفة جيدة باللاعب المصري، إلى جانب قوة الشخصية، وقدرته على اكتشاف المواهب وصناعة نجوم من الناشئين وتحويلهم إلى لاعبين دوليين".

وأضاف فرج عامر" أن كيروش يمكنه إعادة بريق عدد من النجوم مثل تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور، مؤكدًا أن هناك مفاوضات سابقة معه قبل 3 أو 4 سنوات وصلت لمراحل متقدمة لكنها لم تكتمل لأسباب بسيطة"

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة اليوم السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

