أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

كشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر عن أخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه الصحي يشهد حالة من الاستقرار

خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في باريس لتلقي العلاج اللازم.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الفنان يخضع حاليًا لبرنامج علاجي متكامل يتضمن جلسات علاج طبيعي، بهدف تحسين حالته الصحية وتسريع وتيرة التعافي، مشيرًا إلى أن الأطباء المشرفين على حالته يتابعون تطورات وضعه بشكل مستمر ودقيق.

وأضاف أن هاني شاكر ما زال متواجدًا داخل غرفة بأحد المستشفيات في باريس، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد عودته إلى مصر، لحين التأكد من تحسن حالته بشكل كامل واستقرارها بشكل نهائي.

وأكد المصدر أن الحالة العامة للفنان مطمئنة ، خاصة مع استجابته للعلاج، إلا أن الفريق الطبي يفضل استمرار بقائه تحت الملاحظة خلال الفترة الحالية، لضمان عدم حدوث أي مضاعفات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفنان يتلقى دعمًا كبيرًا من أسرته والمقربين منه، مع تمنيات جمهوره ومحبيه له بالشفاء العاجل وعودته إلى نشاطه الفني في أقرب وقت ممكن.