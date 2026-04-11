8 شهداء حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم البريج في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 8 شهداء وعدد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين على "بلوك 9" داخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت التقارير الأولية أن الاستهداف جاء بشكل متتال، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف المدنيين، وسط حالة من الاستنفار في طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ؛ فقد جرى نقل شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي، فيما وصفت بعض الإصابات بأنها حرجة نتيجة طبيعة الاستهداف".

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم طال مجموعة من المواطنين في مخيم البريج، ما فاقم من حصيلة الضحايا في منطقة تشهد أصلا اكتظاظا سكانيا وظروفا إنسانية صعبة.