غزة .. سقوط 5 شهداء جراء استهداف طائرات إسرائيلية مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 قتلى وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات إسرائيلية نقطة شرطة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وفي وقت سابق ؛ أفادت هيئة البث العبرية "كان"، أن حكومة الاحتلال تعتزم العودة لشن عدوان على قطاع غزة، رغم خطة السلام الأمريكية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ.

وقال إذاعة "كان" إنهم في المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، بدأوا في إعداد خطط للقتال في غزة.



وأضافت "كان" نقلا عن مصدر أمني أن حماس تفعل كل شيء للتهرب، من عملية نزع السلاح وإذا لم تتخلَ عن سلاحها بنفسها، فإن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى القتال في غزة قريباً لإكمال المهمة".

يأتي ذلك في ظل تعثر عملية إعادة إعمار غزة، حيث أبلغت مصادر وكالة رويترز أن لجنة السلام التابعة لترامب لم تتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ 17 مليار دولار المخصص لغزة، ما يحول دون تمكّن الرئيس الأمريكي من المضي قدمًا في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر.