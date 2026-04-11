طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

ورق العنب من أشهر الأكلات في المطبخ الشرقي، لكن إضافة دبس الرمان تمنحه طعمًا مختلفًا يجمع بين الحموضة الخفيفة والنكهة الغنية التي تفتح الشهية.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة ناجحة بطعم المطاعم، فهذه الطريقة ستبهرك من أول تجربة، للشيف تحية.

مكونات طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان

نصف كيلو ورق عنب طازج أو معلب

كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة

نصف كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

2 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

عصير ليمونة

ملح + فلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون اختياري

مرقة أو ماء ساخن

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان

ورق العنب

1. تجهيز ورق العنب

إذا كان طازجًا: يُغسل جيدًا ثم يُسلق في ماء مغلي لمدة دقيقة حتى يطرى.

إذا كان معلبًا: يُغسل بالماء للتخلص من الملح الزائد.

2. تحضير الحشوة

في وعاء كبير:

اخلطي الأرز مع البصل والطماطم

أضيفي البقدونس والشبت والنعناع

ضعي زيت الزيتون + دبس الرمان + عصير الليمون

تبّلي بالملح والفلفل والكمون

قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس

3. لف ورق العنب

افردي الورقة وضعي مقدار ملعقة صغيرة من الحشو

لفيها بإحكام على شكل أصابع

كرري الخطوة حتى انتهاء الكمية

ورق عنب



4. رصّ الورق في الحلة

ضعي شرائح بطاطس أو طماطم في قاع الحلة لحماية الورق من الاحتراق

رصّي ورق العنب بشكل منظم فوق بعضه

أضيفي ملعقة دبس رمان إضافية على الوجه لمذاق أقوى

5. التسوية

صبّي المرقة أو الماء الساخن حتى يغطي الورق

ضعي طبق ثقيل فوقه حتى لا يفتح أثناء الطهي

اتركيه على نار هادئة لمدة 40–50 دقيقة

سر الطعم الخطير

دبس الرمان هو السر الأساسي في النكهة المميزة

استخدام الأعشاب الطازجة يعطي طعم فريش زي المطاعم

الطهي على نار هادئة يضمن تسوية مثالية



نصائح مهمة لنجاح الوصفة

لا تكثري الحشو حتى لا يخرج أثناء الطهي

تأكدي من توازن الطعم بين الحامض والملح

يُفضل تركه يهدأ قليلًا قبل التقديم



طريقة التقديم

يُقدم ورق العنب بدبس الرمان ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة، مع سلطة زبادي أو مخلل… وطعمه هيخلي الكل يسأل عن السر