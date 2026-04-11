طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

لو كنتِ تبحثين عن وجبة بحرية مميزة بطعم شهي ومختلف، فإن سمك السنجاري يُعد من أفضل الاختيارات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة.

يتميز هذا الطبق بنكهته الغنية الناتجة عن التتبيلة المميزة ومزيج الخضروات الطازجة، ما يمنحه طعمًا قريبًا من المطاعم وبمجهود بسيط، للشيف عزة العمدة.

مكونات طريقة عمل سمك السنجاري

2 سمكة بلطي أو بوري مفتوحة من الظهر سنجاري

3 فصوص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

1 فلفل أخضر + 1 فلفل ألوان

نصف كوب بقدونس مفروم

عصير 2 ليمونة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة شطة اختياري

طريقة عمل سمك السنجاري

1. تنظيف السمك

يُغسل السمك جيدًا باستخدام الملح والدقيق والليمون للتخلص من أي شوائب أو رائحة

يُشطف بالماء جيدًا ويُترك حتى يتصفى تمامًا

يتم فتحه من الظهر ليكون مفرودًا (في حال لم يكن مُجهزًا من البداية)

2. تحضير التتبيلة

في وعاء كبير:

يُخلط الثوم مع الطماطم والبصل

يُضاف الفلفل والبقدونس

يُضاف عصير الليمون وزيت الزيتون

يُتبل الخليط بالكمون والكزبرة والملح والفلفل

تُخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس

يُوضع السمك في صينية مناسبة

تُفرد التتبيلة داخل السمكة وعلى سطحها بالكامل

يُترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتشرب النكهات جيدًا

يتم تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية

تُدخل الصينية وتُترك لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة

يمكن تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي مميز

يجب توزيع التتبيلة داخل السمك وليس على السطح فقط

الليمون والثوم هما العنصران الأساسيان لإبراز النكهة

الخضروات تضيف طراوة ومذاقًا غنيًا ومميزًا

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

تجنب الإفراط في مدة التسوية حتى لا يجف السمك

يمكن وضع شرائح بطاطس أسفل السمك لإضافة نكهة مميزة وحمايته من الالتصاق

يمكن إضافة القليل من البابريكا لمنح نكهة مدخنة ولون أجمل

طريقة التقديم

يُقدم سمك السنجاري ساخنًا مع:

أرز أبيض أو أرز صيادية

سلطة خضراء طازجة

طحينة أو بابا غنوج