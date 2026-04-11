قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط يعلن حالة القوة القاهرة
إبراهيم صلاح: على الزمالك التعامل بجدية بمباراة الإياب أمام شباب بلوزداد
حسن مصطفى: الأمور "مش صافية" بين لاعبي الأهلي في أوضة اللبس
دار الإفتاء : تجسس أحد الزوجين على الآخر حرامٌ شرعًا
إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته
توروب يستقر على إجراء تغييرين في تشكيل الأهلي أمام سموحة
لاعب الزمالك السابق يحذر معتمد جمال: لسه معملناش حاجة
سجل 53.1 جنيهًا ..أعلى سعر دولار بالبنوك في أول تعاملات السبت
نيويورك تايمز : إيران لن تتمكن إيران من فتح مضيق هرمز بالكامل
صعب جدًا.. تعليق قوي من جاليليو بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد
إبراهيم عبد الجواد يشيد بلاعبي الزمالك: الكرة بتحب الشقيان
مدير أمن الجيزة يصل إلى موقع حريق المنيب لمتابعة عمليات الإخماد. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

طريقة عمل سمك السنجار
أسماء عبد الحفيظ

لو كنتِ تبحثين عن وجبة بحرية مميزة بطعم شهي ومختلف، فإن سمك السنجاري يُعد من أفضل الاختيارات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة.

 يتميز هذا الطبق بنكهته الغنية الناتجة عن التتبيلة المميزة ومزيج الخضروات الطازجة، ما يمنحه طعمًا قريبًا من المطاعم وبمجهود بسيط، للشيف عزة العمدة.

مكونات طريقة عمل سمك السنجاري

  • 2 سمكة بلطي أو بوري مفتوحة من الظهر سنجاري
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
  • بصلة كبيرة مقطعة شرائح
  • 1 فلفل أخضر + 1 فلفل ألوان
  • نصف كوب بقدونس مفروم
  • عصير 2 ليمونة
  • 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة شطة اختياري

 طريقة عمل سمك السنجاري

  • 1. تنظيف السمك
    يُغسل السمك جيدًا باستخدام الملح والدقيق والليمون للتخلص من أي شوائب أو رائحة
    يُشطف بالماء جيدًا ويُترك حتى يتصفى تمامًا
    يتم فتحه من الظهر ليكون مفرودًا (في حال لم يكن مُجهزًا من البداية)
    2. تحضير التتبيلة
  • في وعاء كبير:
  • يُخلط الثوم مع الطماطم والبصل
  • يُضاف الفلفل والبقدونس
  • يُضاف عصير الليمون وزيت الزيتون
  • يُتبل الخليط بالكمون والكزبرة والملح والفلفل
  • تُخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس
  • يُوضع السمك في صينية مناسبة
  • تُفرد التتبيلة داخل السمكة وعلى سطحها بالكامل
  • يُترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتشرب النكهات جيدًا
  • يتم تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية
  • تُدخل الصينية وتُترك لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة
  • يمكن تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي مميز
  • يجب توزيع التتبيلة داخل السمك وليس على السطح فقط
  • الليمون والثوم هما العنصران الأساسيان لإبراز النكهة
  • الخضروات تضيف طراوة ومذاقًا غنيًا ومميزًا
  • نصائح مهمة لنجاح الوصفة
    تجنب الإفراط في مدة التسوية حتى لا يجف السمك
    يمكن وضع شرائح بطاطس أسفل السمك لإضافة نكهة مميزة وحمايته من الالتصاق
    يمكن إضافة القليل من البابريكا لمنح نكهة مدخنة ولون أجمل
  • طريقة التقديم

يُقدم سمك السنجاري ساخنًا مع:

أرز أبيض أو أرز صيادية
سلطة خضراء طازجة
طحينة أو بابا غنوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

ترشيحاتنا

سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد