إبراهيم صلاح: على الزمالك التعامل بجدية بمباراة الإياب أمام شباب بلوزداد

أعرب إبراهيم صلاح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، عن تقديره الكبير لدعم جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم المستمر كان له دور مهم في رفع الروح المعنوية للاعبين خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر لمجلس إدارة النادي على توفير كل سبل الاستقرار للفريق.

تقييم المواجهة أمام شباب بلوزداد

وفي تصريحاته عقب اللقاء، أكد إبراهيم صلاح أن الجهاز الفني كان يدرك جيدًا صعوبة المواجهة أمام فريق قوي بحجم شباب بلوزداد، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق نظرًا لقوة المنافس وتنظيمه داخل الملعب.

وأوضح أن الزمالك نجح في تحقيق هدف مهم خلال مباراة الذهاب بتسجيل هدف الفوز، وهو ما يمنح الفريق أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحسم لم يتم بعد، وأن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة يجب التعامل معه بكل جدية وتركيز.

الإشادة بأداء اللاعبين والحراس

وأضاف المدرب العام أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في جميع الخطوط، مشيدًا بشكل خاص بحراس المرمى، مؤكدًا أنهم على مستوى عالٍ من الكفاءة، وأن أي حارس يشارك يستطيع تقديم أداء قوي وحماية مرمى الفريق بشكل مميز، وهو ما يعكس قوة المنافسة داخل الفريق.

نتيجة الذهاب وخطوة نحو النهائي

وكان نادي نادي الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت على استاد نيلسون مانديلا، ليضع الفريق المصري قدمًا في الطريق نحو النهائي.

مباراة العودة المنتظرة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك إلى استغلال أفضلية الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي وسط دعم جماهيري كبير