صعب جدًا.. تعليق قوي من جاليليو بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

عبر محمد عبدالجليل "جاليليو»"مقدم برنامج "زملكاوي" عن سعادته بعد فوز الزمالك على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب "جاليليو" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:

"أصعب ماتشات الموسم وأهم مكاسبه، فربنا ولك الحمد والشكر.. الإياب هيكون صعب جدًا في غياب بيزيرا المحتمل، لكن خير بإذن الكريم."

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.