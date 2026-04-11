جمال حمزة: الزمالك يعاني من مشكلة التمركز خلال الكرات الثابتة

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال يمتلك ميزة مهمة في تعامله مع عدد من لاعبي الفريق، نظرًا لكونه سبق وأن تولى تدريبهم داخل المنتخبات الوطنية، وهو ما ساهم في خلق حالة من التفاهم والثقة المتبادلة بينه وبين اللاعبين.

وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام على قناةModern mti ، أن هذه العلاقة السابقة سهلت كثيرًا من مهمة المدير الفني داخل الزمالك، خاصة فيما يتعلق بسرعة نقل أفكاره الفنية، وتقبّل اللاعبين لتعليماته داخل الملعب.

وأشار إلى أن هذا العامل كان له دور إيجابي في استقرار الفريق خلال الفترة الماضية، وساعد على ظهور بعض اللاعبين بمستوى مميز، في ظل وضوح الأدوار الفنية داخل الملعب.

وفي المقابل، شدد نجم الزمالك السابق على أن الفريق لا يزال يعاني من مشكلة واضحة في التمركز خلال الكرات الثابتة، مؤكدًا أن هذه الأزمة تحتاج إلى تدخل فني سريع، حتى لا تتكرر الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير في المباريات الأخيرة.