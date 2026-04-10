قبل مواجهة بلوزداد.. معتمد جمال يلقي محاضرة فنية أخيرة على لاعبي الزمالك

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التحرك إلى ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، لخوض لقاء شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني خطة اللعب خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة استعدادًا للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ستاد نيلسون مانديلا استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء اليوم على ستاد نيلسون مانديلا ، و من المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.