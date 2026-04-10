قائد شباب بلوزداد: الزمالك نادي كبير ومواجهته صعبة في الكونفدرالية

علق عبد الرؤوف بن غيث قائد نادي شباب بلوزداد الجزائري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

وقال بن غيث: شباب بلوزداد يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، مشيرًا إلى أن التحضيرات تسير في أجواء إيجابية وتركيز كبير من جميع اللاعبين والجهاز الفني، من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل النادي والكرة الجزائرية بشكل مشرف قارياً.

وأضاف قائد شباب بلوزداد أن الزمالك يُعد من الأندية الكبيرة ذات الخبرة الطويلة في المنافسات الإفريقية، مؤكدًا احترامه لتاريخه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه المواجهات تُحسم داخل أرض الملعب، بعيدًا عن الأسماء والتاريخ، وإنما من خلال الأداء والروح القتالية.

وأشار بن غيث إلى أن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تعزز حظوظه في بلوغ النهائي، موضحًا أن التركيز والانضباط والعمل الجماعي سيكونان مفتاح التفوق في هذه المواجهة الصعبة.

واختتم قائد شباب بلوزداد تصريحاته بتوجيه رسالة إلى زملائه بضرورة اللعب بروح المجموعة وتقديم أداء قوي ومشرف، مؤكدًا أن المباراة تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بأفضل شكل ممكن من أجل النادي والجماهير، التي وصفها بالسند الحقيقي للفريق، معربًا عن أمله في إسعادها وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى النهائي القاري.