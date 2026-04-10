معتمد جمال يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، قبل مواجهة شباب بلوزداد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحاته لموقع "كاف": "أشكر جماهير الزمالك على دعمها في الفترة الماضية، لقد لعبت دورًا كبيرًا فيما وصلنا إليه".

وأضاف: "ننتظر من جماهير الزمالك الدعم والتشجيع في لقاء العودة أمام شباب بلوزداد بالقاهرة، مثلما تعودنا على ذلك في المباريات السابقة".

ويواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري.