مواجهة بنكهة ثأرية.. الزمالك يبحث عن رد الاعتبار أمام شباب بلوزداد

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين شباب بلوزداد والزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر الموقع الرسمي لـ«كاف» أن هذه المباراة تعد واحدة من أبرز مواجهات الدور، نظرًا لما تحمله من طابع تنافسي قوي وتوقعات بإثارة كبيرة في ظل صراع الفريقين على حجز بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.

وأشار التقرير إلى أن اللقاء يمثل مواجهة مفتوحة بين الطرفين، في ظل طموح مشترك للتتويج باللقب ما يضفي على المباراة أهمية كبيرة سواء على المستوى الفني أو الذهني.

كما لفت «كاف» إلى أن تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين يمنح اللقاء طابعا خاصا من الندية حيث سبق أن التقيا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل ثلاث سنوات ونجح شباب بلوزداد حينها في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابا وهو ما يمنح الزمالك دافعًا قويًا للثأر، مقابل سعي الفريق الجزائري لتأكيد تفوقه.

وأكد التقرير أن المواجهة المنتظرة ستتسم بالطابع التكتيكي في ظل امتلاك الفريقين لعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق حيث يعتمد الزمالك على خبراته القارية وتنظيمه الدفاعي القوي إلى جانب تواجد لاعبين أصحاب خبرات دولية في مختلف المراكز.

واختتم «كاف» بالإشارة إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تكون العامل الحاسم في تحديد المتأهل خاصة مع تقارب المستوى الفني موضحا أن مباراة الذهاب تمثل الشوط الأول من صراع يمتد على مدار 180 دقيقة قبل الحسم في لقاء الإياب بالقاهرة والذي يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.