حمى البدايات واستغلال المرتدات.. 7 عوامل ترجح كفة الزمالك أمام بلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في لقاء يحمل طابع الحسم المبكر، حيث يسعى كل فريق لوضع قدم في المباراة النهائية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

ويلتقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية خارج الديار.

وتأتي أهمية اللقاء في ظل طموحات الزمالك الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على مجموعة من العناصر الأساسية وخطة فنية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم مع التعامل بحذر مع قوة الفريق الجزائري، الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

الانضباط الدفاعي

يركز الجهاز الفني للزمالك على أهمية الانضباط الدفاعي، والالتزام بالتمركز الصحيح وتقليل الأخطاء الفردية خاصة أمام فريق يمتاز بالسرعة والقوة البدنية مثل شباب بلوزداد.

ويعمل معتمد جمال على تنظيم الخط الخلفي بشكل دقيق مع تأمين المساحات أمام المرمى والحد من فرص الخصم، إلى جانب الاعتماد على التغطية الدفاعية المتبادلة بين اللاعبين، لضمان أكبر قدر من الصلابة الدفاعية.

استغلال القوة الهجومية

يعوّل الزمالك بشكل كبير على الثلاثي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بيزيرا في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويعتمد الجهاز الفني على تحركات هؤلاء اللاعبين داخل منطقة الجزاء، واستغلال المساحات خلف دفاع شباب بلوزداد، مع التركيز على سرعة إنهاء الهجمات وعدم إهدار الفرص السهلة، خاصة في مثل هذه المباريات التي تكون فيها الفرص محدودة.

السيطرة على خط الوسط

يمثل خط الوسط نقطة الحسم في مثل هذه المواجهات وهو ما يدفع معتمد جمال للاعتماد على محمد شحاتة في وسط الملعب لما يمتلكه من قدرات دفاعية وهجومية.

ويهدف الجهاز الفني إلى إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري ومنعهم من بناء الهجمات بسهولة مع فرض السيطرة على منطقة المناورات، والحد من خطورة الكرات بين الخطوط.

الحفاظ على نظافة الشباك

يُعد عدم استقبال أهداف أحد أهم الأهداف التي يضعها الزمالك نصب عينيه، حيث يسعى الفريق للخروج بشباك نظيفة ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويعمل الجهاز الفني على تعزيز المنظومة الدفاعية، مع التركيز على اليقظة طوال المباراة، خاصة في اللحظات الحرجة، التي قد تشهد خطورة من جانب المنافس.

حمي البداية

من المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد المباراة بحماس كبير مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما يدركه الجهاز الفني للزمالك جيدًا.

لذلك، تم التشديد على أهمية امتصاص الضغط في الدقائق الأولى، وعدم الاندفاع الهجومي، مع اللعب بهدوء وذكاء تكتيكي، حتى يتمكن الفريق من فرض أسلوبه تدريجيًا على المباراة.

تسجيل هدف مبكر

يدرك الزمالك أن تسجيل هدف خارج الأرض يُعد سلاحًا قويًا في مثل هذه المواجهات، لذلك يسعى الفريق لاقتناص هدف يربك حسابات شباب بلوزداد.

وسيساهم الهدف في تغيير سيناريو المباراة، وفتح مساحات أكبر أمام لاعبي الزمالك، ما يمنحهم أفضلية نفسية وفنية قبل العودة.

الحذر من الكرات الثابتة

يعد شباب بلوزداد من الفرق التي تجيد التعامل مع الكرات الثابتة، سواء من خلال التسديد المباشر أو الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ولهذا، شدد معتمد جمال على ضرورة التركيز الشديد في التعامل مع الضربات الحرة والركلات الركنية، وتجنب الأخطاء القريبة من منطقة الجزاء، التي قد تكلف الفريق أهدافًا مؤثرة