ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في إعادة تقديم اللص والكلاب.. خاص
بلجيكا تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
البرلمان العربي: العدوان على لبنان يهدد بانفجار إقليمي ومصر تتحرك بقوة ضده
وزير المالية: إجراءات استبقاية لمواجهة التحديات الإقليمية في الموازنة الجديدة
بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود
حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا
رغم إخفاءها للخسائر.. 7527 مصابا في إسرائيل منذ بدء حرب إيران
حريق بمطعم أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص
بعد 14 يوماً.. إنقاذ عامل عالق داخل نفق منجم ذهب في المكسيك
هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
خلف الكواليس.. تحركات إسرائيلية لبناء قاعدة عسكرية في أرض الصومال
حمى البدايات واستغلال المرتدات.. 7 عوامل ترجح كفة الزمالك أمام بلوزداد

ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في لقاء يحمل طابع الحسم المبكر، حيث يسعى كل فريق لوضع قدم في المباراة النهائية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

ويلتقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية خارج الديار.

وتأتي أهمية اللقاء في ظل طموحات الزمالك الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على مجموعة من العناصر الأساسية وخطة فنية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم مع التعامل بحذر مع قوة الفريق الجزائري، الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

الانضباط الدفاعي

يركز الجهاز الفني للزمالك على أهمية الانضباط الدفاعي، والالتزام بالتمركز الصحيح وتقليل الأخطاء الفردية خاصة أمام فريق يمتاز بالسرعة والقوة البدنية مثل شباب بلوزداد.

ويعمل معتمد جمال على تنظيم الخط الخلفي بشكل دقيق مع تأمين المساحات أمام المرمى والحد من فرص الخصم، إلى جانب الاعتماد على التغطية الدفاعية المتبادلة بين اللاعبين، لضمان أكبر قدر من الصلابة الدفاعية.

استغلال القوة الهجومية 

يعوّل الزمالك بشكل كبير على الثلاثي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بيزيرا في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ويعتمد الجهاز الفني على تحركات هؤلاء اللاعبين داخل منطقة الجزاء، واستغلال المساحات خلف دفاع شباب بلوزداد، مع التركيز على سرعة إنهاء الهجمات وعدم إهدار الفرص السهلة، خاصة في مثل هذه المباريات التي تكون فيها الفرص محدودة.

السيطرة على خط الوسط 

يمثل خط الوسط نقطة الحسم في مثل هذه المواجهات وهو ما يدفع معتمد جمال للاعتماد على محمد شحاتة في وسط الملعب لما يمتلكه من قدرات دفاعية وهجومية.

ويهدف الجهاز الفني إلى إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري ومنعهم من بناء الهجمات بسهولة مع فرض السيطرة على منطقة المناورات، والحد من خطورة الكرات بين الخطوط.

الحفاظ على نظافة الشباك

يُعد عدم استقبال أهداف أحد أهم الأهداف التي يضعها الزمالك نصب عينيه، حيث يسعى الفريق للخروج بشباك نظيفة ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويعمل الجهاز الفني على تعزيز المنظومة الدفاعية، مع التركيز على اليقظة طوال المباراة، خاصة في اللحظات الحرجة، التي قد تشهد خطورة من جانب المنافس.

حمي البداية

من المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد المباراة بحماس كبير مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما يدركه الجهاز الفني للزمالك جيدًا.

لذلك، تم التشديد على أهمية امتصاص الضغط في الدقائق الأولى، وعدم الاندفاع الهجومي، مع اللعب بهدوء وذكاء تكتيكي، حتى يتمكن الفريق من فرض أسلوبه تدريجيًا على المباراة.

تسجيل هدف مبكر 

يدرك الزمالك أن تسجيل هدف خارج الأرض يُعد سلاحًا قويًا في مثل هذه المواجهات، لذلك يسعى الفريق لاقتناص هدف يربك حسابات شباب بلوزداد.

وسيساهم الهدف في تغيير سيناريو المباراة، وفتح مساحات أكبر أمام لاعبي الزمالك، ما يمنحهم أفضلية نفسية وفنية قبل العودة.

الحذر من الكرات الثابتة

يعد شباب بلوزداد من الفرق التي تجيد التعامل مع الكرات الثابتة، سواء من خلال التسديد المباشر أو الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

ولهذا، شدد معتمد جمال على ضرورة التركيز الشديد في التعامل مع الضربات الحرة والركلات الركنية، وتجنب الأخطاء القريبة من منطقة الجزاء، التي قد تكلف الفريق أهدافًا مؤثرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تبهر جمهورها بإطلالة من باريس

جوري بكر

جوري بكر تشارك جمهورها صورا من شرم الشيخ

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد