معركة إفريقية جديدة.. الزمالك يسعى لوضع قدم في النهائي من الجزائر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة قوية تقام مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة على ملعب نيلسون مانديلا ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ماذا يريد الزمالك من مواجهة شباب بلوزداد؟

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة في إطار مشواره نحو التأهل إلى نهائي البطولة.

ويخطط الجهاز الفني للزمالك لخوض المباراة بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على تأمين الخط الخلفي والحفاظ على نظافة الشباك مع استغلال أي فرص هجومية ممكنة لخطف هدف خارج الأرض قد يسهل المهمة في لقاء الإياب.

في المقابل يدخل الفريق الجزائري اللقاء بطموح استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة العودة.

قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويأمل الزمالك في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في حسم التأهل من القاهرة.