كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وشباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يحمل طابعًا قويًا من الإثارة والندية خاصة مع رغبة كل فريق في حسم نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر وسط أجواء جماهيرية منتظرة تضيف المزيد من القوة والحماس للمواجهة التي تعد من أهم مباريات البطولة في هذا الدور.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي مستندا إلى خبرات لاعبيه وطموح الجهاز الفني في مواصلة المشوار القاري بنجاح.

في المقابل، يأمل شباب بلوزداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة الإياب رغم بعض التحديات الفنية التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الجهاز الفني للزمالك على ضرورة التركيز طوال المباراة وتجنب الأخطاء الدفاعية، مع استغلال الفرص الهجومية وعدم التسرع أمام المرمى في ظل قوة المنافس وصعوبة المواجهة.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم: مهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه كل من محمود بنتايج وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر وفي الوسط محمد شحاتة وأحمد فتوح وعبدالله السعيد بينما يقود الهجوم كل من خوان بيزيرا وناصر منسي وادي الدباغ.

حكم المباراة

وتشهد المباراة إدارة تحكيمية من الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، لحسم هوية المتأهل إلى نهائي البطولة.