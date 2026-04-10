كاف عن مواجهة الزمالك وبلوزداد: ذهاب الكونفدرالية بمثابة الشوط الأول في التأهل للنهائي

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على مباراة شباب بلوزداد أمام نظيره فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في كأس الكونفدرالية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

أكد الكاف أن مباراة شباب بلوزداد والزمالك تعتبر منافسة قوية بين الفريقين من أجل الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية في ظل طموح مشترك للتتويج باللقب.

واصل الكاف: تاريخ المواجهات السابقة بين الناديين يضفي مزيدًا من الندية على اللقاء حيث سبق لنادي شباب بلوزداد أن التقى الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل ثلاث سنوات ونجح حينها في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا، وهو ما يمنح هذه القمة بُعدًا إضافيًا بين رغبة الزمالك في رد الاعتبار، وسعي الفريق الجزائري لتأكيد تفوقه السابق.

وأشار الكاف إلى أن المواجهة سوف تكون تكتيكية من الطراز الأول في ظل امتلاك كلا الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

شدد الكاف على أن نادي يعتمد الزمالك على خبراته الكبيرة في البطولات الإفريقية، إضافة إلى تنظيمه الدفاعي الصلب وتواجد لاعبين دوليين مؤثرين في مختلف الخطوط.

ولفت الكاف إلي أن التفاصيل الدقيقة ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين.

أشار الكاف إلى أن مباراة الذهاب ستكون بمثابة الشوط الأول قبل أن يتم حسم بطاقة التأهل في لقاء الإياب بالقاهرة.