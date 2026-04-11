معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه حقق هدفًا مهمًا بعد الفوز على شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا في الوقت نفسه على أن التأهل لم يُحسم بعد، وأن المواجهة لا تزال مفتوحة قبل لقاء العودة في القاهرة.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه كان يتوقع صعوبة اللقاء منذ البداية، نظرًا لقوة المنافس الجزائري، مشيرًا إلى أن شباب بلوزداد يمتلك عناصر مميزة ويُقدم كرة حديثة، وهو ما ظهر خلال فترات من المباراة. وأضاف أن الزمالك تعامل بخبرة مع مجريات اللقاء، ونجح في فرض أسلوبه في أغلب الأوقات، وهو ما ساهم في تحقيق النتيجة المرجوة.

وأشار معتمد جمال إلى أن الفريق تعامل مع المباراة على مرحلتين، مؤكدًا أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل “الشوط الأول” فقط، بينما سيكون الحسم الحقيقي في مباراة الإياب التي ستقام في مصر، والتي وصفها بالأهم والأصعب.

كما أشاد المدير الفني بأداء لاعبيه، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا داخل الملعب، ونجحوا في التعامل مع الضغط الجماهيري القوي، وظهروا بشكل يعكس شخصية الفريق وخبراته في مثل هذه المواجهات القارية.

وشدد على أن الجهاز الفني ركّز على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة خارج الأرض، وهو ما تحقق بالفعل، لكنه عاد ليؤكد أن النتيجة قد تكون خادعة، خاصة في ظل قوة المنافس، الذي نجح في الوصول إلى هذا الدور عن جدارة.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز الكامل الآن ينصب على مباراة العودة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي، ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري