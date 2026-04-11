سفير إسرائيل بواشنطن: تل أبيب لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله
معتمد جمال يكشف كواليس التغييرات.. الزمالك يستعد لمعركة الحسم بالقاهرة
هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية .. اعرف السبب
الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم السبت 11أبريل2026
منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر
بعد تصديق الرئيس.. 10 أهداف لـ قانون سجل المستوردين الجديد
إسرائيل.. اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه صفد
محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. والحسم في القاهرة
معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي
أحمد حسن: الأهلي يفاوض حارس مرمى إسباني لتولي منصب المدير الرياضي
5 مخاطبات رسمية.. تحرك عاجل من الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا
رفاقي في هذه الرحلة .. قاليباف ينشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي

رباب الهواري

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه حقق هدفًا مهمًا بعد الفوز على شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا في الوقت نفسه على أن التأهل لم يُحسم بعد، وأن المواجهة لا تزال مفتوحة قبل لقاء العودة في القاهرة.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه كان يتوقع صعوبة اللقاء منذ البداية، نظرًا لقوة المنافس الجزائري، مشيرًا إلى أن شباب بلوزداد يمتلك عناصر مميزة ويُقدم كرة حديثة، وهو ما ظهر خلال فترات من المباراة. وأضاف أن الزمالك تعامل بخبرة مع مجريات اللقاء، ونجح في فرض أسلوبه في أغلب الأوقات، وهو ما ساهم في تحقيق النتيجة المرجوة.

وأشار معتمد جمال إلى أن الفريق تعامل مع المباراة على مرحلتين، مؤكدًا أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل “الشوط الأول” فقط، بينما سيكون الحسم الحقيقي في مباراة الإياب التي ستقام في مصر، والتي وصفها بالأهم والأصعب.

كما أشاد المدير الفني بأداء لاعبيه، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا داخل الملعب، ونجحوا في التعامل مع الضغط الجماهيري القوي، وظهروا بشكل يعكس شخصية الفريق وخبراته في مثل هذه المواجهات القارية.

وشدد على أن الجهاز الفني ركّز على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة خارج الأرض، وهو ما تحقق بالفعل، لكنه عاد ليؤكد أن النتيجة قد تكون خادعة، خاصة في ظل قوة المنافس، الذي نجح في الوصول إلى هذا الدور عن جدارة.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز الكامل الآن ينصب على مباراة العودة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي، ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تفتح أخيرًا باب «الميزات التجريبية» في ويندوز 11 بدون أدوات خارجية

الإنترنت

حمامة زاجلة تهزم الإنترنت.. كيف خسرت الكابلات سباق السرعة؟

أخبار السيارات

أخبار السيارات| نيسان تودع سيارتها الشهيرة.. وأبو ظبي تنقذ ماكلارين من الإفلاس

بالصور

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد