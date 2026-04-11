معتمد جمال يكشف كواليس التغييرات.. الزمالك يستعد لمعركة الحسم بالقاهرة

كشف معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، عن تفاصيل فنية مهمة وكواليس خاصة خلال مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن التحضير للمباراة شمل خططًا مرنة وتغييرات تكتيكية مستمرة داخل الملعب.

وأوضح المدير الفني لـ الزمالك أن الجهاز الفني اعتمد على تقسيم المباراة إلى مراحل، مع إجراء تعديلات على مراكز بعض اللاعبين أثناء سير اللقاء، مثل خوان بيزيرا وعدي الدباغ، حيث تم توظيفهما سواء على الأطراف أو في العمق الهجومي، بهدف استغلال المساحات المحدودة التي تميز هذا النوع من المباريات القوية.

وأشار إلى أن الفرص في مثل هذه المواجهات تكون قليلة للغاية، ما يتطلب أعلى درجات التركيز لاستغلالها، وهو ما نجح فيه الفريق خلال اللقاء، مؤكدًا أن التحركات التكتيكية كان لها دور مهم في تحقيق الأفضلية.

وعن إصابة خوان بيزيرا، أوضح معتمد جمال أن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وكان يرغب في استكمال المباراة، إلا أن الجهاز الفني رفض المخاطرة به، خاصة مع أهمية تواجده في مباراة العودة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى حزنًا بسبب خروجه لكنه تقبل القرار في النهاية.

وأكد المدير الفني أن مباراة الإياب ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أن المنافس الجزائري يمتلك قدرات كبيرة، وأن وصوله إلى نصف النهائي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل قوي ومستوى مميز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيواصل التركيز والعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم التأهل في القاهرة، وتحقيق حلم الوصول إلى نهائي البطولة القارية