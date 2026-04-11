الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معتمد جمال يكشف كواليس التغييرات.. الزمالك يستعد لمعركة الحسم بالقاهرة

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري

كشف معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، عن تفاصيل فنية مهمة وكواليس خاصة خلال مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن التحضير للمباراة شمل خططًا مرنة وتغييرات تكتيكية مستمرة داخل الملعب.

وأوضح المدير الفني لـ الزمالك أن الجهاز الفني اعتمد على تقسيم المباراة إلى مراحل، مع إجراء تعديلات على مراكز بعض اللاعبين أثناء سير اللقاء، مثل خوان بيزيرا وعدي الدباغ، حيث تم توظيفهما سواء على الأطراف أو في العمق الهجومي، بهدف استغلال المساحات المحدودة التي تميز هذا النوع من المباريات القوية.

وأشار إلى أن الفرص في مثل هذه المواجهات تكون قليلة للغاية، ما يتطلب أعلى درجات التركيز لاستغلالها، وهو ما نجح فيه الفريق خلال اللقاء، مؤكدًا أن التحركات التكتيكية كان لها دور مهم في تحقيق الأفضلية.

وعن إصابة خوان بيزيرا، أوضح معتمد جمال أن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وكان يرغب في استكمال المباراة، إلا أن الجهاز الفني رفض المخاطرة به، خاصة مع أهمية تواجده في مباراة العودة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى حزنًا بسبب خروجه لكنه تقبل القرار في النهاية.

وأكد المدير الفني أن مباراة الإياب ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أن المنافس الجزائري يمتلك قدرات كبيرة، وأن وصوله إلى نصف النهائي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل قوي ومستوى مميز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيواصل التركيز والعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم التأهل في القاهرة، وتحقيق حلم الوصول إلى نهائي البطولة القارية

معتمد جمال اخبار الرياضة الزمالك اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

ترشيحاتنا

أرشيفي

حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

إعمار غزة

خطة ترامب تتعثر .. أين ذهبت 17 مليار دولار لتمويل إعمار غزة ؟

بالصور

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد