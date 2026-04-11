إبراهيم عبد الجواد يشيد بلاعبي الزمالك: الكرة بتحب الشقيان

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء لاعبي الزمالك بعد الفوز المثير على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:

"الكرة بتحب الشقيان واللي بيديها مبتعترفش بأي حاجة تانية.. عشان كدا الزمالك النهاردة حقق فوزًا مستحقًا على بلوزداد"

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.