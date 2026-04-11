سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

أسماء عبد الحفيظ

في كل بيت، يُعتبر المطبخ مصدر الأمان والغذاء الصحي للأسرة، خاصة للأطفال، لكن المفاجأة الصادمة التي لا تدركها كثير من الأمهات أن هذا المكان نفسه قد يتحول إلى مصدر خطر حقيقي يهدد صحة الصغار، ليس بسبب الطعام نفسه، بل بسبب عادات يومية بسيطة نمارسها دون وعي. فما هو هذا السر الخطير؟ وكيف يمكن تجنبه قبل أن يتحول إلى كارثة صحية؟

السر الحقيقي الإسفنجة الملوثة

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن إسفنجة المواعين التي تُستخدم يوميًا في تنظيف الأطباق تُعد من أكثر الأدوات المليئة بالبكتيريا داخل المطبخ. 

حذرت طبيبة الأطفال إيمان عبد العظيم من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من إسفنجة المواعين الملوثة، فبسبب الرطوبة وبقايا الطعام، تتحول الإسفنجة إلى بيئة مثالية لنمو الجراثيم مثل السالمونيلا والإي كولاي، وهي من أخطر أنواع البكتيريا التي قد تسبب التهابات معوية حادة للأطفال.

المشكلة لا تتوقف عند ذلك، بل إن استخدام نفس الإسفنجة لفترة طويلة أو تنظيف أكثر من غرض بها، مثل الأطباق وأسطح المطبخ، يؤدي إلى نقل البكتيريا بشكل مباشر إلى الطعام، وبالتالي إلى جسم الطفل.

كيف تنتقل العدوى إلى أطفالك؟

العدوى لا تأتي فجأة، بل تنتقل بشكل تدريجي عبر:

  • تنظيف أدوات الطعام بنفس الإسفنجة الملوثة
  • مسح أسطح المطبخ التي يتم إعداد الطعام عليها
  • غسل زجاجات الأطفال أو أدواتهم بنفس الطريقة
  • ترك الإسفنجة مبللة لفترات طويلة دون تجفيف

كل هذه العادات اليومية تفتح الباب لدخول البكتيريا إلى جسم الطفل، الذي يكون جهازه المناعي أضعف من الكبار، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

أعراض يجب الانتباه لها

إذا لاحظتِ على طفلك أيًا من هذه الأعراض، فقد يكون السبب هو تلوث غير مباشر من المطبخ:

  • إسهال متكرر أو مفاجئ
  • قيء بدون سبب واضح
  • آلام في البطن
  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • فقدان الشهية

هذه العلامات قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تتطور إلى مشاكل صحية أكبر إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

أخطاء شائعة تقع فيها الأمهات

هناك مجموعة من الأخطاء التي تُرتكب يوميًا دون إدراك خطورتها، من أهمها:

  • استخدام نفس الإسفنجة لأكثر من أسبوع
  • عدم تعقيم أدوات التنظيف بشكل دوري
  • تجاهل تغيير الفوط والمناشف الخاصة بالمطبخ
  • تنظيف الأطباق بشكل سريع دون التأكد من نظافتها جيدًا
  • ترك أدوات التنظيف في أماكن رطبة

هذه التفاصيل الصغيرة قد تكون السبب الحقيقي وراء إصابة الأطفال بالأمراض.

كيف تحمين أطفالك؟

لحماية أطفالك من هذا الخطر الصامت، يمكنك اتباع خطوات بسيطة لكنها فعالة:

  • تغيير إسفنجة المواعين كل 3 إلى 5 أيام
  • تعقيمها يوميًا باستخدام الماء الساخن أو الخل
  • تخصيص إسفنجة لكل استخدام أطباق – أسطح – أدوات أطفال
  • تجفيف الإسفنجة جيدًا بعد كل استخدام
  • غسل اليدين جيدًا قبل إعداد الطعام
  • تنظيف أسطح المطبخ بمواد آمنة ومطهرة

كما يُفضل استخدام فرش التنظيف بدلًا من الإسفنج في بعض الحالات، لأنها أقل احتفاظًا بالبكتيريا.

احذري قبل فوات الأوان

صحة أطفالك تبدأ من تفاصيل صغيرة داخل مطبخك. قد لا ترين البكتيريا بعينك، لكنها موجودة وقد تكون أخطر مما تتخيلي، الوقاية هنا لا تحتاج مجهودًا كبيرًا، بل فقط وعي وعادات صحية بسيطة تحمي أسرتك من أمراض يمكن تجنبها بسهولة.

