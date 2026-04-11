الإمارات.. أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط يعلن حالة القوة القاهرة

أفادت وكالة “بلومبرج” بأن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، حالة القوة القاهرة وعلقت مؤقتا جزءا من إمداداتها.

وقالت الوكالة في تقرير لها : "قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للمعادن في الشرق الأوسط، بتفعيل بنود القوة القاهرة لتعليق مؤقت لعدد من الإمدادات على الأقل، بعد تعطل أحد مصاهر الألمنيوم التابعة لها، بعد أن تضررت المنشأة نتيجة هجوم إيراني في بداية أبريل.

وبحسب التقرير ؛ فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن استعادة إنتاج الألمنيوم الأولي بالكامل قد تستغرق ما يصل إلى 12 شهرا، حيث يتطلب الأمر إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل خلايا الاختزال بشكل تدريجي، بينما قد تستأنف مصفاة الألومينا ومصنع إعادة التدوير بعض العمليات في وقت مبكر وفقا لتقييم الأضرار.

وفقد المصهر الطاقة الكهربائية نتيجة الهجوم، مما أدى إلى إغلاق غير منضبط لوحدات الصهر وتصلب المعدن داخل غرف الصهر مسببا أضرارا كبيرة للإنتاج.