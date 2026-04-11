إسرائيل تستبعد فرنسا من المفاوضات المرتقبة مع لبنان لوقف إطلاق النار

‏كشف مسؤول إسرائيلي أنه سيتم استبعاد فرنسا من المفاوضات المرتقبة مع لبنان لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك على خلفية "محاولاتها تقييد القدرة الإسرائيلية على القتال ضد إيران، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة لبنان على نزع سلاح حزب الله.

ووفق ماذكرته صحيفو "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن المسؤول ذاته فإن سلوك فرنسا خلال العام الماضي، جعل إسرائيل تعتبرها وسيطاً غير نزيه.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن استبعاد باريس من المفاوضات المرتقبة مع لبنان، يأتي وسط تصاعد التوتر مع فرنسا، خاصة بعد رفضها السماح لطائرات أمريكية محملة بأسلحة موجهة إلى إسرائيل بعبور مجالها الجوي.

وإختتم المصدر قائلا: إلى جانب ضغوط مارسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لثني إسرائيل عن تنفيذ عملية برية في لبنان.

