أحمد مجدي: الأهلي مع توروب كأنه بدون مدرب.. لا شكل ولا هوية فنية

قال أحمد مجدي نجم الزمالك وغزل المحلة السابق، إن الأهلي حاليًا يلعب وكأنه بدون مدرب، ولا يوجد شكل واضح أو هوية فنية للفريق داخل الملعب.

وأضاف: "لو سألت أي شخص عن طريقة لعب الأهلي، فلن تجد إجابة محددة، لأن الأداء غير مفهوم أو ثابت".

وأكد أحمد مجدي، في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة Modern MTI، أنه منذ التعاقد مع توروب، لا يظهر الفريق بأسلوب واضح، وكأن الأمور تُدار بشكل عشوائي.

وتابع: "إذا عدنا للفترة السابقة، سنجد أن الفريق كان يعتمد على أسلوب بناء اللعب من خط الدفاع بشكل واضح، لكن مع توروب لا يمكن فهم طريقة اللعب أو تحديد فلسفة معينة للفريق".