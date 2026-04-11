عمرو أديب: كارثة في العالم العربي ونحتاج أن نكون صفاً واحداً

طالب الإعلامي عمرو أديب، بوقف الحرب الإسرائيلية ضد الشعب اللبناني وقصف لبنان، مشيرا إلى أن لبنان تتعرض للقتل.

وتابع عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن مذبحة كاملة قامت بها اسرائيل في لبنان و300 قتيل، مضيفا أن :"نفسي اشوف صوت يطالب ان نخلي بالنا من بعض.. ولو سمحتوا تراجعوا بقى شوية.. وشوفوا اللي بيحصل من حواليكم".

وقال عمرو أديب أن :""الهدنة هشة واي شيء ممكن يحدث غدا والاتحاد العربي مطلوب حالياً.. هناك كارثة في العالم العربي شوفنا الصواريخ وهى تضرب الدول العربية وانت قاعد ماسك وتقولي مصر حضارتها مش عارف من كام.. ونحتاج الوقوف صفا واحدا".