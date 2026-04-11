هبة عبد الغني لـ صدى البلد : مسرحية أداجيو تجربة متجددة تجمع بين الموسيقى والدراما | فيديو

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن كواليس مشاركتها في العرض المسرحي «أداجيو.. اللحن الأخير»، الذي يُعرض حاليًا على خشبة مسرح الغد، مؤكدة أن التجربة تمثل تحديًا فنيًا وإنسانيًا مختلفًا في مسيرتها، خاصة لما يحمله العمل من طابع موسيقي وقصة إنسانية عميقة مأخوذة عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، ومن إعداد وإخراج السعيد منسي.



وأوضحت أن العرض يحظى بتفاعل جماهيري لافت، حيث يشعر الجمهور في كل ليلة أن التجربة متجددة، وهو ما يضيف للمسرحية طاقة خاصة على خشبة المسرح.

ما تفاصيل الشخصية التي تقدمينها في «أداجيو»؟



أقدم شخصية "ريم"، وهي سيدة تعزف البيانو وتغني، ومتزوجة من "سامر". الشخصية تمر بالعديد من التحديات بسبب إصابتها بمرض ما، إلى جانب أزمات نفسية واجتماعية مع المحيطين بها، خاصة صديقتها، وهو ما يخلق صراعًا دراميًا مؤثرًا.

هل كان الغناء في العرض يمثل صعوبة بالنسبة لك؟



بالعكس، لم يكن الغناء صعبًا بالنسبة لي، لأنني أحب الغناء وأمارسه، لكن التحدي كان في توظيفه دراميًا داخل الأحداث، بحيث يكون معبرًا عن الحالة النفسية للشخصية.

كيف كان رد فعل الجمهور على المسرحية؟



ردود الفعل كانت مبهرة جدًا بالنسبة لي، والجمهور يتفاعل بشكل مختلف في كل ليلة عرض، وكأنهم يشاهدون عملًا جديدًا في كل مرة

ما أصعب وأجمل ما في الوقوف على خشبة المسرح؟



التفاعل المباشر مع الجمهور هو أجمل شيء، وفي نفس الوقت هو الأصعب، لأنه يتطلب تركيزًا عاليًا واستجابة فورية للحالة العامة داخل القاعة و المسرح أبو الفنون

ماذا يميز «أداجيو.. اللحن الأخير» عن غيرها من العروض؟



العمل يجمع بين الموسيقى والدراما الإنسانية بشكل مميز، وهو مأخوذ عن عمل أدبي مهم، وتم تقديمه برؤية مسرحية مختلفة، مما يجعله تجربة فنية متكاملة.

كيف كانت كواليس العمل مع فريق المسرحية؟



الكواليس كانت مليئة بالتعاون والحب بين جميع فريق العمل، من الفنانين مثل رامي الطمباري وبسمة شوقي وباقي الأبطال، إلى فريق الإخراج والتقنيات، وهو ما انعكس على جودة العرض.

العرض من بطولة رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع فريق مميز من المصممين والمبدعين في الديكور والإضاءة

والموسيقى، ما يجعل العرض تجربة بصرية وسمعية متكاملة.



