محافظ الجيزة يرصد نقطة لفرز القمامة بالوراق ويباشر أعمال إزالتها

رصد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة تجمع للفريزة بأحد الجراجات بمنطقة كورنيش الوراق الجديد، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة إستعدادات أجهزة المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ رئيس حى الوراق بالإزالة الفورية للنقطة ومصادرة محتوياتها والتى كانت تحتوى على غرفة خشبية وناتج الفرز، حيث باشر المحافظ الأعمال لحين الإنتهاء مشدداً على رئيس الحى بالمتابعة الدورية لرصد أية نقاط لفرز المخلفات وفضها فوراً بالتعاون مع شرطة المرافق.

كما حرص المحافظ على التحدث مع المواطنين من أهالى المنطقة موجهاً ببحث موقف إحدى الحدائق المغلقة على كورنيش النيل مع جهة الولاية لبيان أسباب الغلق والتنسيق لإعادة فتحها وإستقبالها للجمهور.