محافظ الجيزة يتفقد مجزرى المنيب والوراق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحى

حرص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على تفقد عدد من المجازر بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة انتهاء مديرية الطب البيطرى من استعداداتها قبل 24 ساعة من بدء إستقبال المواطنين لذبح الأضاحى.

استهل المحافظ جولته بتفقد مجزر المنيب، حيث إستعرض مدير المديرية خط السير المقرر لإستقبال الأضاحى وتنفيذ عمليات الذبح والسلخ ووضع الأختام.

كما تابع محافظ الجيزة موقف الإستعدادات الخاصة بمجزر الوراق للإطمئنان على جاهزية المداخل وعمليات الإستقبال وعنابر الكشف والذبح وتجهيز الأضاحى لتسليمها للمواطنين المترددين على المجزر خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والمساعدين والعاملين بكل مجزر لسرعة تنفيذ دورة الذبح، وذلك لإستيعاب الضغوطات المتوقعة وتسليم اللحوم لكل مضحى بصورة أمنة وصحية.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بمحيط مجزرى المنيب والوراق، مشدداً على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لمنع أية معوقات بمحيطها وتسهيل حركة مركبات نقل الأضاحى أثناء دخولها وخروجها من المجازر لتفادى التكدسات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لمنع إلقاء أية مخلفات بمحيط المجازر ونقل ناتج أعمال الذبح أولاً بأول لمدفن شبرامنت الصحى.

يذكر أن المحافظة قد قامت بتجهيز ورفع كفاءة ٢٣ مجزر وهى؛ مجزر المنيب بشارع المذبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزر سقارة ومجزر الشوبك الغربي بالبدرشين ومجزر العياط ومجزر المتانيا بالعياط ومجزر الصف بمدينة الصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزر القبابات ومجزر البرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٢ ( الخاص) ومجزر البشاير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٦ بمنطقة ريجوا (الخاص). وتهيئتها لإستقبال الجمهور والتى تغطى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة والمدن الجديدة، والتى تقدم خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر المعلنة والتى توفر بديل أمن وصحى ومجانى لعمليات الذبح العشوائى بالشوارع للحفاظ على البيئة وتفادى العقوبات القانونية.

رافق المحافظ خلال الجولة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة ونبيل قدرى رئيس حى الوراق.