قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا
توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية
"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
كنت بهزر.. القبض على سائق نقل ثقيل يرقص أثناء القيادة في البدرشين
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
إيران تعدم شخص بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل
مونديال 2026.. منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم
انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الحذيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مجزرى المنيب والوراق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحى

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على تفقد عدد من المجازر بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة انتهاء مديرية الطب البيطرى من استعداداتها قبل 24 ساعة من بدء إستقبال المواطنين لذبح الأضاحى.

استهل المحافظ جولته بتفقد مجزر المنيب، حيث إستعرض مدير المديرية خط السير المقرر لإستقبال الأضاحى وتنفيذ عمليات الذبح والسلخ ووضع الأختام.

كما تابع محافظ الجيزة موقف الإستعدادات الخاصة بمجزر الوراق للإطمئنان على جاهزية المداخل وعمليات الإستقبال وعنابر الكشف والذبح وتجهيز الأضاحى لتسليمها للمواطنين المترددين على المجزر خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والمساعدين والعاملين بكل مجزر لسرعة تنفيذ دورة الذبح، وذلك لإستيعاب الضغوطات المتوقعة وتسليم اللحوم لكل مضحى بصورة أمنة وصحية.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بمحيط مجزرى المنيب والوراق، مشدداً على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لمنع أية معوقات بمحيطها وتسهيل حركة مركبات نقل الأضاحى أثناء دخولها وخروجها من المجازر لتفادى التكدسات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لمنع إلقاء أية مخلفات بمحيط المجازر ونقل ناتج أعمال الذبح أولاً بأول لمدفن شبرامنت الصحى.

يذكر أن المحافظة قد قامت بتجهيز ورفع كفاءة ٢٣ مجزر وهى؛ مجزر المنيب بشارع المذبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزر سقارة ومجزر الشوبك الغربي بالبدرشين ومجزر العياط ومجزر المتانيا بالعياط ومجزر الصف بمدينة الصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزر القبابات ومجزر البرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٢ ( الخاص) ومجزر البشاير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٦ بمنطقة ريجوا (الخاص). وتهيئتها لإستقبال الجمهور والتى تغطى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة والمدن الجديدة، والتى تقدم خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر المعلنة والتى توفر بديل أمن وصحى ومجانى لعمليات الذبح العشوائى بالشوارع للحفاظ على البيئة وتفادى العقوبات القانونية.

رافق المحافظ خلال الجولة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة ونبيل قدرى رئيس حى الوراق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مجزر المنيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

ترشيحاتنا

احمد سامي

أحمد سامي: نركز في كل المباريات لكن القطبين هما أكبر اختبار لنا

منتخب مصر

موعد وصول طبيب ليفربول لـ الإنضمام لمنتخب مصر قبل المونديال

إنزو ماريسكا

فابريزيو رومانو: ماريسكا مديرًا فنيًا لـ مانشستر سيتي حتى 2029

بالصور

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد