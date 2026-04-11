مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية مرة أخرى بعد وقوع حادث انقلاب سيارة بعد إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، جميعهم من محافظة المنوفية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود المصابين وحالة الوفاة بمكان الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة مسعد صابر فوزي (15 سنة) من الباجور، فيما أصيب كل من: إسلام محمدي محمود (28 سنة)، محمد إسلام محمدي (سنتان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 سنة)، علي السيد علي (36 سنة)، محمد علي السيد (سنتان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 سنة)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد بنه (9 سنوات)، صابرة سعيد عوض (40 سنة)، ياسين صابر فوزي الدجوي (16 سنة)، بالإضافة إلى جثة رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.