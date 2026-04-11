قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-4-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 11 أبريل 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالعديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، حيث تتوزع المباريات على الدوريات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى الدوري المصري والدوريات العربية، 

مباريات الدوري المصري الممتاز

تتواصل منافسات الدوري المصري بعدد من اللقاءات المهمة، حيث يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي في تمام الخامسة مساءً في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.
وفي الثامنة مساءً، يستضيف الأهلي فريق سموحة في لقاء مرتقب على ملعبه، بينما يشهد نفس التوقيت مواجهة أخرى تجمع إنبي مع سيراميكا كليوباترا، في مباريات تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا.

دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار إلى قمة مغاربية مرتقبة، حيث يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره نهضة بركان في التاسعة مساءً، في لقاء قوي ضمن منافسات البطولة القارية.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وفي المسابقة ذاتها، يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع أولمبيك آسفي المغربي في تمام السادسة مساءً، في مواجهة لا تقل أهمية بين فريقين يطمحان للتقدم في البطولة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد البريميرليج عددًا من المباريات المثيرة، حيث يلعب آرسنال أمام بورنموث في الواحدة والنصف ظهرًا.
وفي الرابعة عصرًا تُقام مباراتان تجمع الأولى برينتفورد مع إيفرتون، والثانية بيرنلي مع برايتون.
أما قمة المساء فتجمع ليفربول بفولهام في السادسة والنصف مساءً في مواجهة منتظرة.

الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، يلتقي ريال سوسييداد مع ألافيس في الثانية ظهرًا، بينما يلعب إلتشي أمام فالنسيا في الرابعة والربع عصرًا.
وتختتم مباريات اليوم الإسباني بديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في السادسة والنصف مساءً، إلى جانب مواجهة قوية بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد في التاسعة مساءً.

الدوري السعودي

تقام عدة مواجهات في الدوري السعودي، حيث يلعب النجمة أمام نيوم، والتعاون ضد الخلود، والحزم أمام الفيحاء، جميعها في السادسة مساءً.
وفي الثامنة مساءً يلتقي الأخدود مع النصر في مواجهة مرتقبة.

الدوري الإيطالي

في الكالتشيو، يلتقي كالياري مع كريمونيزي وتورينو مع فيرونا في الثالثة عصرًا.
وفي السادسة مساءً يلعب ميلان أمام أودينيزي، بينما تختتم الجولة بمواجهة أتالانتا ويوفنتوس في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.

الدوري الفرنسي والألماني

في فرنسا، يلتقي أوكسير مع نانت، ورين أمام أنجييه في التاسعة مساءً.
أما في ألمانيا، فتقام عدة مباريات أبرزها بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن، وسانت باولي أمام بايرن ميونخ في السادسة والنصف مساءً، وسط مواجهات قوية في نفس التوقيت بين فرق البوندسليجا المختلفة

الدورى الاسبانى الدورى المصرى الدورى الفرنسي الدورى الايطالي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد