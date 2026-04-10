هل أكل السمك والبيض في يوم شم النسيم حرام؟ الإفتاء تحسم الجدل

ردت دار الإفتاء المصرية، على الشبهة المتعلقة بالاحتفال بيوم شم النسيم، والتي يزعم أصحابها انه لا يجوز شرعًا أكل السمك أو البيض الملوَّن في يوم شَمِّ النَّسِيم.

وقالت دار الإفتاء في ردها على هذه الشبهة، إن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى حلِّ أكل حيوان البحر (ومنه السمك) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن البحر: «هوَ الطهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ» أخرجه أحمد وغيره.

وأما أكل البيض الملوَّن فلا يشك عاقل في حِلِّ أكله، ولا يؤثر كونه مُلَوَّنًا في هذا الحِل إلا إذا كان مُولوَّنًا بِنَجِسٍ، ولا يضر تناول أي مأكولات أو مشروبات حلال سواء في يوم شم النسيم أو غيره، إلا إذا ترتب على أكله ضرر في صحة الإنسان؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ".

وأكدت دار الإفتاء، ان النهي عن تناول تلك المأكولات في يوم شم النسيم هو تخصيص بغير مخصص ونوع من أنواع تحريم ما أحله الله تعالى لعباده؛ وذلك لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32]. وهذا إنكار من الله تعالى على كل من حرم ما أحل الله لعباده من زينة ولباس وطعام بدون وجه حق.

وشددت دار الإفتاء المصرية، على أن القول بحرمة تناول بعض المطعومات في يوم شم النسيم قول لا يلتفت إليه.