الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟

أسماء عبد الحفيظ

في زحمة الحياة اليومية وضغوطها، نحاول جميعًا البحث عن لحظات هدوء أو وسيلة للهروب من التوتر، لكن المفاجأة التي قد لا تتوقعينها أن هناك عادة يومية بسيطة تمارسينها دون وعي، قد تكون السبب الحقيقي وراء تدهور حالتك النفسية تدريجيًا، إنها الاستخدام المفرط للهاتف المحمول، خاصة تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

السر الحقيقي مش زي ما انتي فاكرة

قد تظنين أن تصفح الهاتف وسيلة للترفيه أو الهروب من الضغوط، لكنه في الحقيقة قد يتحول إلى مصدر ضغط نفسي غير مباشر. المقارنة المستمرة مع حياة الآخرين، متابعة الأخبار السلبية، والسهر لساعات طويلة أمام الشاشة، كلها عوامل تؤثر على حالتك النفسية دون أن تشعري.

المشكلة ليست في الهاتف نفسه، بل في طريقة استخدامك له، والوقت الذي تقضينه أمامه دون وعي أو تنظيم.

كيف تدمّر هذه العادة نفسيتك؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي، ان الاستخدام المفرط للهاتف يؤثر على الصحة النفسية بعدة طرق، منها:

المقارنة المستمرة بالآخرين والشعور بعدم الرضا
التعرض لأخبار سلبية تسبب القلق والتوتر
قلة النوم بسبب السهر أمام الشاشة
العزلة الاجتماعية رغم التواصل الافتراضي
تشتت الانتباه وصعوبة التركيز

كل هذه التأثيرات تتراكم ببطء، لتجعلك تشعرين بالإرهاق النفسي دون سبب واضح.

علامات تدل إنك متأثرة بالفعل

هناك إشارات واضحة إذا ظهرت عليكِ، فاعلمي أن هذه العادة بدأت تؤثر على صحتك النفسية:

شعور دائم بالقلق أو التوتر
فقدان الشغف بالأشياء التي كنتِ تحبينها
اضطرابات في النوم
مزاج متقلب بدون سبب واضح
رغبة مستمرة في العزلة

هذه العلامات لا يجب تجاهلها، لأنها قد تتطور إلى مشاكل أكبر مع الوقت.

أخطاء شائعة بنقع فيها يوميًا

للأسف، هناك عادات صغيرة تزيد من خطورة المشكلة، مثل:

تصفح الهاتف قبل النوم مباشرة
استخدامه فور الاستيقاظ من النوم
متابعة حسابات تسبب لكِ الإحباط
قضاء ساعات طويلة بدون هدف
الاعتماد عليه كوسيلة للهروب من الواقع

هذه التصرفات تبدو عادية، لكنها السبب الحقيقي وراء الضغط النفسي المستمر.

كيف تحمين نفسك؟

الحل لا يكمن في الابتعاد التام عن الهاتف، بل في استخدامه بوعي:

تحديد وقت يومي لاستخدام السوشيال ميديا
تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل
متابعة محتوى إيجابي ومفيد
تخصيص وقت للأنشطة الواقعية مثل القراءة أو الرياضة
إغلاق الإشعارات غير الضرورية

كما يمكنك تخصيص وقت بدون هاتف خلال اليوم لإعادة التوازن لحياتك.

احذري قبل فوات الأوان

الصحة النفسية لا تتدهور فجأة، بل تتأثر بعادات يومية بسيطة نستهين بها. وما يبدو لكِ وسيلة ترفيه قد يكون في الحقيقة مصدر استنزاف لطاقة عقلك ومشاعرك.

بالصور

