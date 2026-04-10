أخبار العالم

البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية

ناصر السيد

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إقالة تولسي جابارد من منصبها كرئيسة لجهاز المخابرات المركزية حتى اتصل به مستشاره السياسي الأقدم، روجر ستون.

ووفقًا لموقع أكسيوس، فقد شعر الرئيس ترامب بالإحباط من رئيسة جهاز المخابرات الأمريكية بسبب عدم حماسها للحرب على إيران خلال شهادتها أمام الكونجرس.

وقال مسؤولون إن ترامب "وبخ" جابارد في اجتماع مغلق وشكك في ولائها، بينما زعم آخرون أنه كان يسخر منها بدلًا من توجيه انتقادات حادة لها.

وصل الأمر بالرئيس ترامب إلى حدّ استطلاع آراء حكومته حول ما إذا كان ينبغي عليه إقالة جابارد بعد أدائها الباهت في الكابيتول هيل.

قال مصدر مقرّب من ترامب: "حسم روجر الأمر. لقد أنقذ تولسي".

رفض ستون، البالغ من العمر 73 عامًا، التعليق عندما تواصلت معه صحيفة ديلي ميل، وهو صديق ومستشار سياسي مقرّب لترامب منذ عام 1979.

قدّم ستون أربعة أسباب تدعو ترامب لعدم إقالة جابارد، مُشيرًا إلى أنها ظلت وفية، وأدارت شهادتها أمام الكونجرس بانضباط، ولم تُعارض الرئيس علنًا قط.

حذّر ستون من أن إقالتها ستُثير ضجة إعلامية لا داعي لها ومُضرّة. وأوضح أنها ستُصوَّر كشهيدة بين شرائح من قاعدة ترامب المُستاءة أصلًا من الحرب.

ونبّه إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُعزّز مصداقيتها لدى مُعارضي ترامب، ما قد يُؤهّلها لتكون مُرشّحة جادة للرئاسة عن الحزب الجمهوري في غضون عام.

أبلغ ستون ترامب أن ذلك سيُعقّد مسار جيه دي فانس في الولايات التي ستُجرى فيها الانتخابات التمهيدية في أوائل عام ٢٠٢٨، مثل نيو هامبشاير وكارولاينا الجنوبية.

كما ازداد استياء ترامب من جابارد في الأسابيع الأخيرة بسبب استقالة نائبها، جو كينت.

استقال كينت الشهر الماضي بعد اتهامه إسرائيل بتضليل الرئيس الأمريكي بشأن ضرورة غزو إيران.

أثارت جابارد غضب ترامب أكثر برفضها إدانة كينت خلال شهادتها أمام الكونجرس.

تناول ستون هذه المخاوف خلال مكالمته الهاتفية مع ترامب، مؤكدًا أن جابارد، على عكس كينت، لم تكن تنوي الاستقالة، وأنها لا تستحق إقالتها استباقيًا.

البيت الأبيض يهتز إيران أزمة غير مسبوقة رئيسة المخابرات الأمريكية الرئيس الأمريكي تولسي جابارد المخابرات المركزية روجر ستون

