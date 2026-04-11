قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: نفسي أشوف صوت عربي يقول نخلي بالنا من بعض
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. إجراءات الاستفادة من إعفاءات الضريبة العقارية
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 11-4-2026
انخفاض أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 11-4-2026
تسريبات جديدة: iPhone Ultra القابل للطي يقترب من موعد الإطلاق
حسن مصطفى: لاعبو الأهلي السبب في النتائج.. والإدارة قامت بدورها
مد فترة التقديم.. من له الحق في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم..اعرف الإجراءات
فضل صلاة الفجر في جماعة.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون
نظر تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة تعاطي المخدرات.. الأحد
كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

أسماء عبد الحفيظ

في كل منزل تقريبًا، يوجد جهاز لا يمكن الاستغناء عنه، نستخدمه يوميًا دون تفكير، ونعتبره من أساسيات الحياة. لكن المفاجأة الصادمة أن هذا الجهاز قد يتحول إلى خطر حقيقي يهدد حياتك وحياة أسرتك، خاصة إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة أو دون صيانة دورية. إنها الدفاية الكهربائية أو سخان المياه، أحد أكثر الأجهزة شيوعًا… وأخطرها في نفس الوقت.

السر الحقيقي وراء الخطر

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أجهزة فى المنزل تسبب خطر حقيقي على الأسرة.

وقال: تكمن المشكلة في أن هذه الأجهزة تعتمد على الكهرباء أو الغاز لتوليد الحرارة، ما يجعل أي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نتائج كارثية. فمع مرور الوقت، قد تتآكل التوصيلات الداخلية، أو يحدث تسريب في الغاز، أو تتلف وسائل الأمان، دون أن يلاحظ أحد.

الأخطر من ذلك أن بعض الأجهزة، خاصة القديمة، قد لا تحتوي على أنظمة أمان حديثة، ما يزيد من احتمالية حدوث حرائق أو حالات اختناق بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة، لكنه قاتل.

كيف يتحول الجهاز إلى خطر؟

قد يبدو الجهاز طبيعيًا في الاستخدام، لكن هناك عوامل خفية تجعله قنبلة موقوتة داخل المنزل:

عدم إجراء صيانة دورية للجهاز
استخدام توصيلات كهربائية غير آمنة
ترك الجهاز يعمل لفترات طويلة دون مراقبة
وضع الدفاية بالقرب من مواد قابلة للاشتعال
إهمال تنظيف السخان أو فحصه

كل هذه العوامل تزيد من احتمالية وقوع حوادث مفاجئة، قد تبدأ بشرارة بسيطة وتنتهي بكارثة.

أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

في كثير من الحالات، يرسل الجهاز إشارات تحذيرية قبل وقوع الخطر، لكن يتم تجاهلها، مثل:

انبعاث رائحة غريبة أثناء التشغيل
صدور أصوات غير معتادة
ضعف كفاءة التسخين
سخونة زائدة في الأسلاك أو الجهاز
انطفاء مفاجئ أو تسريب مياه

هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا يجب التعامل معه فورًا.

أخطار حقيقية على حياتك

إهمال هذه الأجهزة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها:

حرائق مفاجئة داخل المنزل
صدمات كهربائية قد تكون مميتة
اختناق بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون
تلف الأجهزة الأخرى بسبب ماس كهربائي

والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، لأنهم قد يقتربون من هذه الأجهزة دون إدراك لخطورتها.

كيف تحمي نفسك وأسرتك؟

لحماية بيتك من هذه الكارثة الصامتة، عليك اتباع خطوات بسيطة لكنها ضرورية:

إجراء صيانة دورية للأجهزة كل 6 أشهر
التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية
عدم تشغيل الأجهزة لفترات طويلة دون حاجة
تركيب كاشف لغاز أول أكسيد الكربون
إبعاد الأجهزة عن متناول الأطفال
الاستعانة بفني مختص عند ظهور أي مشكلة

كما يُنصح بشراء أجهزة حديثة مزودة بأنظمة أمان متطورة، حتى وإن كانت تكلفتها أعلى، لأن سلامتك لا تُقدّر بثمن.

احذر قبل فوات الأوان

قد تعتقد أن هذه الحوادث نادرة، لكنها تحدث يوميًا بسبب الإهمال أو عدم الوعي. الجهاز الذي تعتمد عليه لتدفئة منزلك أو تسخين المياه قد يكون هو نفسه سبب الخطر إذا لم تتعامل معه بحذر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

