قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

عبد العزيز جمال

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار توجه الدولة لفتح المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء هذا الملف بشكل منظم.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لمعالجة ملف مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران، مع مراعاة أوضاع المواطنين الراغبين في التصالح وفق ضوابط قانونية واضحة.

موعد انتهاء التصالح علي مخالفات البناء

ما هي حالات التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون البناء عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.

1- تغيير الاستخدام

يجوز التصالح في حالة تغيير الاستخدام داخل المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يسمح بتوفيق الأوضاع وفق الواقع القائم.

2- التعدي على خطوط التنظيم

يشمل ذلك المخالفات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتمادها، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو غير المكتملة.

3- حقوق الارتفاق

يسمح القانون بالتصالح في التعديات على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين الأطراف، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال شامل بالحقوق.

4- المباني ذات الطراز المعماري المتميز

يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني المسجلة ذات الطابع المعماري المتميز، بشرط:

  • أن تكون المخالفة قبل تسجيل المبنى
  • ألا تكون تعلية أو إضافة تؤثر على المبنى
  • ألا تفقد المبنى قيمته المعمارية
  • الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري
    التصالح على مخالفات البناء

5- المناطق ذات القيمة المتميزة

يسمح بالتصالح في العقارات داخل المناطق ذات القيمة العمرانية بشرط:

  • عدم الإضرار بالنسيج العمراني
  • موافقة جهاز التنسيق الحضاري

6- قيود الارتفاع والطيران

يشمل التصالح تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية، والحصول على موافقة جهة الطيران المدني، أو موافقة وزارة الدفاع في الحالات المرتبطة بالاعتبارات العسكرية.

7- أراضي الدولة وتقنين الأوضاع

يجوز التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط تقديم طلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة لذلك، والحصول على الموافقات اللازمة.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية

يشمل ذلك حالات محددة مثل:

  • الاستثناءات الواردة بالقانون
  • المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
  • الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بشرط توافر المرافق الأساسية وإثبات فقدان الأرض لمقومات الزراعة وفق تقارير رسمية

تمديد جديد لمنح فرصة أكبر للمواطنين

جاء قرار مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية ليبدأ في مايو 2026، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على إنهاء أوضاع المخالفات.

وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

قانون التصالح في مخالفات البناء

إنهاء ملف المخالفات

يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تعمل الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة لضبط العمران ومنع العشوائية، مع توفير حلول قانونية مرنة تتيح تقنين الأوضاع بدلاً من الإزالة الكاملة في الحالات القابلة للتصالح.

ويعكس القرار الجديد استمرار توجه الدولة نحو منح فرص إضافية، مع الالتزام بتطبيق القانون وضمان حماية التخطيط العمراني المستقبلي.

التصالح التصالح على مخالفات البناء مجلس الوزراء ما هي حالات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

صورة من الفيديو

الذهب

محمد وزيري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

ترشيحاتنا

سموحة

ريال مدريد

شباب بلوزداد

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

محمد وزيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

أحمد عاطف آدم

إبراهيم شعبان

المزيد