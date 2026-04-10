6 أشهر إضافية للتصالح.. بكري: الحكومة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين.

وأوضح، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن هذا القرار يمنح فرصة ذهبية لكل من لم يتمكن من التقدم سابقًا، سواء بسبب الإجراءات أو الظروف الاقتصادية، لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء لا يقتصر فقط على تسوية الأوضاع القانونية، بل يمتد تأثيره ليشمل رفع القيمة السوقية للعقارات، وتسهيل عمليات البيع والشراء، فضلًا عن إدخال هذه العقارات ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

وأضاف أن مد فترة التصالح يسهم في زيادة موارد الدولة بطريقة منظمة، وفي الوقت نفسه يحقق مصلحة المواطن من خلال إزالة حالة القلق المرتبطة بالمخالفات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توازنًا واضحًا بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.