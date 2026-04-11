بتوجيهات رئاسية.. التحرك الميداني الأول لاستغلال طاقة الرياح بمرتفعات الجلالة

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرًا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشاريع طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

شملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية والتى تتراوح ما بين 1280 إلى 1800 مترًا ، والتى تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 6 درجات.

امتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيًا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028.

تأتي الزيارة الميدانية والجولة التفقدية لمنطقة جبل الجلالة، انطلاقًا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وخاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتأكيدًا على ما تحظى به الطاقة الكهربائية من اهتمام كبير كأساس لخطة التنمية المستدامة في شتى المجالات.