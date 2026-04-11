حاول إخفاء سرقته بالنار.. الحارس أشعل حريقاً في نُزل شباب الأزهر بسوهاج

في واقعة مثيرة شهدها مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع داخل عقار تابع لنُزل شباب الأزهر، ليتبين لاحقًا أن الواقعة لم تكن عرضية، بل وراءها شبهة جنائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب حريق داخل العقار المشار إليه بدائرة المركز.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن بمنطقة البدروم يحتوي على منظفات وأدوات كهربائية، قبل أن يمتد إلى 3 غرف ومخزن آخر.

وأسفر الحريق عن تلفيات بعدد من قطع الأثاث والمفروشات، كما تعرض حارس الأمن الخاص بالعقار، ويدعى "ع.س.م"، 45 عامًا، لحالة اختناق؛ نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافه في موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن الحريق لم يكن نتيجة ماس كهربائي أو سبب عارض، حيث تبين أن الحارس ذاته وراء إشعال النيران عمدًا في أماكن متفرقة باستخدام مادة “البنزين”، في محاولة لإخفاء استيلائه على بعض الأجهزة الكهربائية والمفروشات التي كانت بعهدته.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه لجأ إلى إشعال الحريق للتغطية على واقعة السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الحادث.