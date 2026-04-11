تفوق كاسح لـ لأهلي.. 17 بطولة مقابل صفر للزمالك في الألعاب الجماعية

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام صادمة لبطولات ناديي الأهلي والزمالك في الألعاب الجماعية، بمختلف منافسات الرجال والسيدات.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «الأهلي يكتسح الزمالك في الألعاب الجماعية هذا الموسم، 17 بطولة للأهلي مقابل صفر بطولات للزمالك».

رجال طائرة الأهلي تتوج بكأس مصر والرباعية المحلية

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 24 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، وأقيمت المباراة امس الجمعة على صالة حسن مصطفى.

وقدم الفريق أداء قويًّا على مستوى حوائط الصد والضربات القوية، ليحافظ على لقب الكأس للموسم الثالث على التوالي.

تقدم الفريق على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 29-27 بعد ريمونتادا رائعة من اللاعبين، وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-23 بعد أداء قوي من اللاعبين على مستوى الضرب.

وخسر الفريق الشوطين الثالث بنتيجة 22-25، والرابع بنتيجة 22-25، وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الخامس واللقب بنتيجة 15 - 13. وتوج الفريق بلقبه الرابع هذا الموسم بعد حصد دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر.